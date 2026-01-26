La temperatura del Mediterráneo en Baleares en verano superó los 28ºC, cerca de 5ºC por encima del promedio histórico

Archivo - Mar balear - MARE - Archivo

PALMA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El mar Mediterráneo en la zona de Baleares alcanzó una temperatura media en la superficie de 28,4ºC durante en el mes de julio de 2025, lo que supone un registro que se sitúa casi 5ºC por encima del promedio de 1982-2015.

Estos son algunos de los datos recogidos en el informe anual de 2025 del Sistema de Observación Costero de Baleares (Socib), en el que se constata que, en algunas zonas, el Mediterráneo alcanzó temperaturas hasta 6,5°C por encima del promedio habitual y una media de 190 días de olas de calor marinas.

Estos hallazgos se han presentado en el 'Annual Report 2025: Global Warming Impacts in the Mediterranean Sea and Balearic Islands Region' --'Informe Anual 2025: Impactos del Calentamiento Global en el mar Mediterráneo y Baleares'-- del Socib, y se basan en datos procesados mediante sus herramientas de monitorización de indicadores oceánicos y olas de calor marinas en el Mediterráneo.

De este modo, Baleares estuvieron entre las regiones "más afectadas". En 2025, la zona registró su año "más cálido" en cuanto a temperatura superficial del mar, tras una serie de años "excepcionalmente cálidos desde 2022".

De hecho, las observaciones 'in situ' de las boyas costeras registraron temperaturas locales cercanas a los 31°C, lo que resalta el alcance del evento en las aguas costeras.

La científica de Socib Mélanie Juza ha señalado que el cambio climático trajo nuevos récords en 2025 en cuanto a temperaturas oceánicas, salinidad y nivel del mar en el Mediterráneo.

Esta evaluación se basa en observaciones satelitales de largo plazo del Servicio Marino de Copernicus, combinadas con mediciones 'in situ' recopiladas a través de la infraestructura de observación oceánica de Socib, en las que se incluyen estas boyas costeras, planeadores submarinos o 'gliders' y flotadores perfiladores autónomos a la deriva; lo que confirma "la continuidad e intensificación del calentamiento oceánico en toda la cuenca y la columna de agua".

A nivel mundial, 2025 fue clasificado como el tercer año más cálido registrado, mientras que el período 2023-2025 marcó el primer promedio trianual por encima de los 1,5°C en relación con los niveles preindustriales.

"Incluso sin El Niño --un fenómeno climático natural que típicamente amplifica el calentamiento oceánico al redistribuir el calor del Pacífico hacia el océano global--, las temperaturas superficiales del mar se mantuvieron excepcionalmente altas durante todo 2025, lo que subraya la fuerza de la tendencia de calentamiento subyacente", han recalcado.

En el mar Mediterráneo, las observaciones satelitales del programa Copernicus, procesadas y analizadas mediante las herramientas de Socib, confirman una tasa de calentamiento a largo plazo de aproximadamente 0,4°C por década desde 1982, con una fuerte variabilidad regional.

En 2025, la temperatura media anual de la superficie del mar a nivel de cuenca alcanzó los 21,1°C, lo que la convierte en el segundo año más cálido registrado, solo superado por 2024.

OLAS DE CALOR MARINAS DE "INTENSIDAD" Y DURACIÓN "SIN PRECEDENTES"

Este calentamiento sostenido estuvo acompañado por una "ocurrencia excepcional" de olas de calor marinas, definidas como períodos en los que las temperaturas superficiales del mar superan el percentil 90 de los valores históricos durante al menos cinco días consecutivos.

Juza ha calificado las temperaturas superficiales del mar como "sin precedentes" y ha explicado que estuvieron asociadas con olas de calor marinas en todo el mundo, en particular en el mar Mediterráneo, donde estos eventos extremos "se han vuelto cada vez más intensos y persistentes".

En 2025, el Mediterráneo registró 190 días de olas de calor marinas, con intensidades máximas promedio a nivel de cuenca que superaron los 4°C por encima de la media histórica (1982-2015).

El Mediterráneo occidental se vio especialmente afectado en junio y julio, cuando todas las subregiones experimentaron eventos muy intensos y prolongados. El 2 de julio de 2025, las temperaturas superficiales del mar en el área Liguro-Provenzal se situaron de media 6,5°C por encima del promedio habitual, llegando localmente a cerca de 8°C en zonas costeras del golfo de León.

SUBIDA DEL NIVEL DEL MAR DE 3,4 CM POR DÉCADA

El informe también documenta niveles récord de salinidad oceánica en el Mediterráneo oriental, vinculados al aumento de la evaporación provocada por aguas más cálidas. Al mismo tiempo, la subida del nivel del mar se aceleró, con una tendencia promedio en la cuenca de 3,4 cm por década desde 1993 y tasas aún mayores en algunas subregiones. En Baleares, 2025 fue un año récord en cuanto al aumento del nivel del mar, al superar los registros anteriores de 2023 y 2024.

El Socib ha explicado que el aumento de las temperaturas oceánicas y las olas de calor marinas extremas tienen efectos de "gran alcance" sobre los sistemas oceánicos, los ecosistemas marinos y las comunidades costeras.

Entre ellos se incluye una mayor estratificación, menor disponibilidad de oxígeno y amenazas graves para hábitats clave como las praderas de posidonia oceanica, esenciales para la biodiversidad, el almacenamiento de carbono y la protección costera.

El informe también destaca los riesgos crecientes para las comunidades costeras y sectores económicos como la pesca y el turismo, así como una mayor exposición a eventos meteorológicos extremos, inundaciones costeras e impactos en la salud humana.