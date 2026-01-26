Temporal en Baleares: Ingrid se va, pero llega Joseph con más viento, lluvias, tormentas y oleaje

Archivo - Fuerte oleaje causado por el viento, en Palma. Archivo. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La borrasca Ingrid se marcha este lunes pero, a partir de este martes, llega a las Baleares Joseph, con más viento, precipitaciones, incluso en forma de granizo, tormentas y oleaje.

Así lo ha informado el portavoz adjunto de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares, Jorge Rodríguez, este lunes, en declaraciones a Europa Press, en las que ha explicado que esta jornada continuará marcada por intervalos nubosos en las Islas, aumentando a partir de la tarde a cielo cubierto con probabilidad de alguna precipitación ocasional, preferentemente en Pitiusas.

El viento seguirá además soplando fuerte del oeste y noroeste con rachas de 70 a 80 km/h en general y de más de 100 km/h en cumbres y cabos, disminuyendo por la tarde a moderado de componente oeste.

De hecho, hasta las 12.59 han estado activos avisos amarillos por viento en el interior de Mallorca. Y, avisos por riesgo de fenómenos costeros en la costa del sur y levante de la isla, ante la previsión de oleaje de tres metros de componente oeste.

En Menorca, se ha activado igualmente aviso hasta las 14.59 horas por riesgo también de oleaje de tres metros de componente oeste.

Las temperaturas irán no obstante en ligero ascenso, con máximas situándose entre 14ºC y 16ºC y mínimas, entre 7ºC y 12ºC.

Una vez los efectos de la borrasca Ingrid se marchen, llegará a Baleares Joseph. La llegada de esta nueva borrasca se dejará sentir en el archipiélago a partir de este martes, una jornada que de nuevo estará marcada por cielo nuboso a cubierto sin descartar alguna precipitación ocasional y aislada y, por la noche, chubascos ocasionales que podrían ir acompañados de tormenta y granizo pequeño.

El viento continuará soplando de moderado a fuerte este martes, en esta ocasión del suroeste, con rachas de 70 a 80 km/h a partir de la tarde. Esto obligará a la Aemet a activar nuevos avisos por riesgo de viento en la Serra de Tramuntana y Sur de Mallorca, así como en Ibiza y Formentera. Además, se activarán avisos por fenómenos costeros en Serra de Tramuntana, Sur y Levante de Mallorca, Menorca y Pitiusas.

Las temperaturas se mantendrán en ascenso, con máximas oscilando entre 15ºC y 18ºC y mínimas, entre 8ºC y 12ºC.

La previsión es que el día más complicado por el paso de la borrasca Joseph sea este miércoles, cuando se prevé cielo nuboso o cubierto, tendiendo a intervalos nubosos a partir de la tarde.

El mismo miércoles, y preferentemente durante las horas centrales, se esperan lluvias generalizadas, ocasionalmente fuertes. Además, el viento se estima que siga soplando fuerte, en este caso del oeste y suroeste, con rachas de 90 km/h en general y de 120 km/h en cumbres y cabos. No obstante, según ha explicado el portavoz adjunto de la Aemet en Baleares, los modelos aún muestran cierta incertidumbre.

En cuanto a las temperaturas, se prevé una caída de los mercurios, con máximas entre 14ºC y 16ºC y mínimas, entre 6ºC y 10ºC.

Para el jueves, se mantiene la previsión de cielos cubiertos, aún con alguna posibilidad de precipitaciones, tendiendo a intervalos nubosos por la tarde. La fuerza del viento, en esta ocasión del oeste, descenderá a moderado, con algún intervalo de fuerte. Y, las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios. No obstante, las diurnas subirán hasta alcanzar entre 15ºC y 17ºC y las mínimas descenderán, situándose en torno a 4ºC y 9ºC.

El viernes, la jornada amanecerá con intervalos nubosos, con posibilidad de algún chubasco ocasional. A partir de la tarde, se espera sin embargo predominio de cielos poco nubosos. El viento en esta ocasión del oeste soplará moderado con intervalos de fuerte. Y las temperaturas remontan. Las máximas alcanzarán valores de entre 16ºC y 18ºC y las mínimas, de en torno a 6ºC y 11ºC.

De cara al fin de semana, y con toda la prudencia, debido a que aún quedan días por delante, la previsión de la Aemet es que el sábado sea un día de nuevo marcado por el viento y la lluvia en las Baleares; mientras el domingo se espera que la jornada sea menos adversa, con menos viento, subida de temperaturas y sin lluvia.

En resumen, se prevén días marcados por una nueva borrasca, tras el paso de Ingrid que ha dejado datos reseñables como que si el promedio de lluvias en enero en Baleares es de 57 l/m2, en los últimos siete días se han registrado 70 l/m2 en Mallorca, 52 l/m2 en Menorca y 67 l/m2 en Ibiza, según el portavoz de la Aemet.