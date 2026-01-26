El temporal va remitiendo en Baleares: desactivada la alerta naranja por tormentas pero persisten el viento y las olas

Archivo - Grandes olas en la costa como resultado de la borrasca 'Gloria' en Mallorca (España) a 22 de enero de 2020 - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Emergencias 112 ha desactivado la alerta naranja por tormenta que estaba en marcha en el conjunto de Baleares y por fenómenos costeros en Mallorca.

No obstante, según ha informado el servicio de emergencias a través de la red social X, se mantiene activa la alerta amarilla por fuertes vientos y oleaje en todo el archipiélago.

Emergencias, ante los fenómenos costeros, recomienda evitar los puntos del litoral afectados por el oleaje; no acercarse a paseos marítimos, espigones o acantilados; evitar la práctica de deportes náuticos; asegurar los amarres de las embarcaciones y alertar al 112 en caso de que alguien caiga al agua.

Ante los fuertes vientos, evitar muros de piedra, vallas publicitarias, postes de luz y torres de alta tensión; cerrar las puertas y las ventanas de las casas; retirar macetas o cualquier objeto susceptible de caer al suelo y no transitar por parques o avenidas con arbolado que pueda caer.

Además de las dos alertas naranjas que estaban activas hasta la mañana de este lunes, también se ha desactivado la alerta amarilla por fenómenos costeros en Menorca, Ibiza y Formentera.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), por su parte, mantiene activo el aviso amarillo por fenómenos costeros en todas las islas del archipiélago, donde podrían darse olas de entre tres y cuatro metros de altura. Se prevé que el oleaje vaya a menos a partir de las 11.00 horas en las Pitiusas, de las 12.00 en Mallorca y de las 15.00 en Menorca.

Tanto en Menorca como en el norte, el nordeste, el interior y la Serra de Tramuntana de Mallorca está activo también el aviso amarillo por viento, que podría alcanzar los 70 kilómetros por hora y que irá remitiendo a partir de las 12.00 horas.