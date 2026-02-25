El teniente coronel mallorquín ayudante de Milans del Bosch "se limitó a pasar llamadas del Rey a su general"

General Jaime MIlasn del Bosch - EUROPA PRESS

PALMA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El teniente coronel mallorquín Pedro Mas Oliver, que fue mano derecha del teniente general Jaime Milans del Bosch, al cargo de la región militar de Valencia en febrero de 1981, la noche del Golpe de Estado "se limitó a pasar llamadas del Rey a su general".

Así lo dijo él mismo en la sesión del 18 de marzo de 1982 de la vista oral 2/81 del Consejo Supremo de Justicia Militar, uno de los documentos sobre el 23F que han sido desclasificados este miércoles.

En la transcripción de la vista, el militar aseguró que del día 23 de febrero de 1981 "apenas sabía nada". Según el documento conocido hoy y que recoge su declaración, "no asistió a las reuniones, no colaboró en la redacción del bando ni en las órdenes y se limitó a pasar las llamadas del Rey a su general".

Mas Oliver tampoco supo nada del manifiesto del Congreso en el que militares expresaban su malestar y que le leído por teléfono por el que fuera procurador Juan García Carrés, el único civil procesado.

Según Mas Oliver, Milans del Bosch no quiso conocer los detalles que pretendía darle Tejero sobre la forma de tomar el Congreso.

En aquella vista, el mallorquín aseguro además que el grupo de tenientes coroneles era un grupo "muy violento" y que no admitía a generales. Según contó, el 10 de enero de aquel año los generales Alfonso Armada y Milans del Bosch mantuvieron una comida a solas durante unas dos horas en Valencia.

Mas Oliver también reveló que tres días antes del Golpe, el 20 de febrero, le llamó un enlace diciendo que había un comandante que estaba "empujando" a Tejero. Al día siguiente se confirmó que se trataba del comandante José Luis Cortina.