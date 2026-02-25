Un periodista mallorquín pidió por teléfono a Tejero que depusiera su actitud

Archivo - MADRID, ESPAÑA - 23 DE FEBRERO DE 1981: Imágenes del cordón policial que rodea el Congreso de los diputados en donde se está produciendo el intento de Golpe de Estado por parte del Teniente Coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero. - Europa Press - Archivo

PALMA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un periodista mallorquín trató de convencer al coronel Antonio Tejero de que pusiera fin a sus planes la noche del 23 de febrero de 1981.

Así figura en la documentación desclasificada este miércoles y entre la que se encuentra la transcripción de la declaración como testigo del periodista Joan Pla, amigo de Tejero, en la sesión del 19 de abril de 1982 de la vista oral 2/81 del Consejo Supremo de Justicia Militar.

Según figura en la transcripción, el periodista mallorquín conocía a Tejero desde que siendo director de 'El Imparcial' propició una campaña de adhesiones y firmas para que la Guardia Civil continuara siendo un cuerpo militar.

De hecho, la transcripción alude a un incidente en la sala que fue zanjado con una amonestación por parte del presidente cuando se hizo referencia al posible interés económico del mallorquín en la cuestión.

Sobre la declaración, Pla explicó a las partes que llamó por teléfono a Tejero con la intención de que depusiera su actitud. Tras fracasar en el intentó, habló con la esposa del Guardia Civil para que le acompañara al Congreso. También habló con su hijo, que se negó a acompañarle a las Cortes.

El periodista también mantuvo conversaciones con el que fuera procurador Juan García Carrés, que le echó en cara sus gestiones y le dijo que "no podía perder mucho" porque "le estaban llamando (todos) los capitanes generales.

Según la transcripción, las declaraciones se produjeron con dureza y con el periodista mallorquín "a la defensiva" y haciendo uso de una "agria ironía", tanto, que el presidente de la Sala tuvo que llamarle la atención en varias ocasiones.

ABSOLUTA NORMALIDAD EN BALEARES

Por otra parte, según se desprende de varios informes de la Dirección General de la Policía sobre la situación en las diferentes regiones tras el intento fallido, las horas siguientes al Golpe transcurrieron en el archipiélago con "absoluta normalidad".

"En toda la región policial la situación ha sido de absoluta normalidad desde el inicio de los incidentes ocurridos en el Congreso de los Diputados. Hasta el momento, no se han programado acciones de protesta de ningún tipo. La situación de los servicios públicos y el desarrollo de la vida ciudadana es de completa normalidad", decía un informe del 24 de febrero de 1981.

Al día siguiente, un segundo informe rezaba un "sin novedad" y en un tercero sobre protestas previstas no hay mención a ninguna acción en Baleares.