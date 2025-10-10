La tensión en las urgencias de Son Espases remite y se espera que en las próximas horas vuelvan a la normalidad

Archivo - Entrada al servicio de Urgencias en el Hospital Son Espases - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La tensión en las urgencias del Hospital Universitario de Son Espases ha remitido este viernes y se espera que en las próximas horas vuelvan a la normalidad.

Fuentes del IbSalut han indicado que esta mañana, sobre las 08.00 horas, había cerca de 40 personas pendientes de ingreso, de las cuales una decena ya tenían una cama asignadas y estaban pendientes de ser trasladadas a planta.

El jueves, han añadido, bajó el número total de urgencias atendidas y la tendencia es que, si no hay sobresaltos, siga descendiendo. La previsión es que a lo largo de las próximas horas la situación vuelva a la normalidad.

La consellera de Salud, Manuela García, atribuyó el jueves la situación de "tensión" --pero no de "colapso"-- a un mayor ingreso de pacientes que tendrían que estar atendidos en hospitales de media o larga estancia y a la dificultad derivada para liberar camas.

"Lo que ha habido es una dificultad para drenar las camas. Sigue habiendo el número de urgencias habituales para Son Espases. La situación se ha debido a que tenemos un ingreso importante de pacientes con mucha comorbilidad, es decir, con procesos patológicos que se han descompensado", ha explicado.

Estos pacientes, ha añadido, tendrían una mejor atención en un hospital de media y larga estancia. Son los hospitales de media y larga estancia "que ya tendrían que estar hechos", en referencia a Son Dureta o el Hospital de Felanitx.

Se trata de pacientes, ha indicado, están más tiempo porque no es tan fácil estabilizarlos para poder darles el alta y eso hace que se incrementen las estancias medias y sean más difícil de ingresar.