El tercer día de huelga de médicos continúa con amplio seguimiento en Baleares con el foco puesto en las concentraciones

Archivo - Manifestación de los médicos contra el Estatuto Marco. - SIMEBAL - Archivo

PALMA 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La tercera jornada de huelga de los médicos contra el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad continúa con un seguimiento "muy amplio" en Baleares, según el Sindicato de Médicos de Baleares (Simebal), que pone el foco en las protestas previstas en Palma y Eivissa y en las que esperan gran afluencia.

Según ha informado el sindicato, el seguimiento en este tercer día se mantiene entre el 70 y 75 por ciento en los centros hospitalarios y entre el 40 y 45 por ciento en atención primaria.

Igualmente, fuentes del sindicato han destacado el seguimiento "muy elevado" que registran servicios considerados estratégicos como anestesiología y radiología, del 90 por ciento, con servicios mínimos elevados.

Este miércoles hay prevista una protesta a las 18.00 horas en la plaza de la Reina de Palma, y a las 17.00 horas en el paseo Vara de Rey de Eivissa, coincidiendo con las convocatorias previstas a nivel nacional.

Los paros finalizarán este jueves, una jornada que arrancará con las concentraciones que están teniendo lugar cada mañana en los centros de trabajo.

Cabe recordar que esta es la tercera semana de huelga médica convocada este 2026 y que, de momento, ha supuesto la cancelación de 137 operaciones y 5.408 consultas en Baleares.