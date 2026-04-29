Huelga de médicos en Baleares: más de 200 operaciones y 8.100 consultas y pruebas suspendidas

Archivo - Huelga de médicos contra el Estatuto Marco
Archivo - Huelga de médicos contra el Estatuto Marco - SIMEBAL - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Actualizado: miércoles, 29 abril 2026 16:36
Seguir en

    PALMA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

   Los tres días de huelga médica contra el Estatuto Marco propuesto por el Ministerio de Sanidad han provocado en Baleares la suspensión de un total de 204 operaciones y 8.182 consultas y pruebas.

   Según la información facilitada por el IbSalut, en estas tres jornadas se han cancelado 4.348 consultas y pruebas diagnósticas y 3.834 consultas en atención primaria.

   Solo este miércoles, los paros han supuesto la cancelación de 67 intervenciones, 1.508 consultas y pruebas diagnósticas y 1.532 consultas en atención primaria.

   En total suman más de 13.000 actos médicos anulados durante los tres primeros días de una huelga que se prolongará hasta el jueves.

Contador

Artículos Relacionados

El tercer día de huelga de médicos continúa con amplio seguimiento en Baleares con el foco puesto en las concentraciones

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado