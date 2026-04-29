Huelga de médicos en Baleares: más de 200 operaciones y 8.100 consultas y pruebas suspendidas

Archivo - Huelga de médicos contra el Estatuto Marco - SIMEBAL - Archivo

PALMA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los tres días de huelga médica contra el Estatuto Marco propuesto por el Ministerio de Sanidad han provocado en Baleares la suspensión de un total de 204 operaciones y 8.182 consultas y pruebas.

Según la información facilitada por el IbSalut, en estas tres jornadas se han cancelado 4.348 consultas y pruebas diagnósticas y 3.834 consultas en atención primaria.

Solo este miércoles, los paros han supuesto la cancelación de 67 intervenciones, 1.508 consultas y pruebas diagnósticas y 1.532 consultas en atención primaria.

En total suman más de 13.000 actos médicos anulados durante los tres primeros días de una huelga que se prolongará hasta el jueves.