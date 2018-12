Terraferida presenta alegaciones al Plan Director Sectorial de Residuos no Peligrosos de Mallorca

Publicado 22/12/2018 18:27:01 CET

PALMA DE MALLORCA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Terraferida presentó la semana pasada alegaciones al Plan Director Sectorial de Residuos no Peligrosos de Mallorca, uno de los proyectos "estrella" del Consell de Mallorca que, han destacado este sábado en un comunicado, "llega tarde y es poco valiente".

Así, aseguran que "no camina hacia ningún cambio de modelo que Mallorca necesita. Ante esto, han recordado que el presidente del Consell, Miquel Ensenyat, "se comprometió" con la plataforma 'Sense límits no hi ha futur' a cerrar los hornos 1 y 2 de la incineradora, "cosa que no pasó", destacan.

Manifiestan que las líneas 1 y 2, al parecer, no tienen calendario para su cierre, quedando supeditada a una disminución de la fracción de rechazo por debajo de las 430.000 t/año. "Esto representa bajar 120.000 toneladas respecto a lo que se quemó en 2017", han indicado.

Ante esto, subrayan desde Terraferida que esta legislatura "debía ser la de mejora de la gestión de residuos y de la reducción de la incineración", pero que, por contra, la quema de residuos ha aumentado hasta el punto en un ha aumentado un 34,37 por ciento más que el objetivo previsto para 2020, de 831.836 toneladas.

Por todo ello, y otros puntos destacados, consideran que sin una política urbanística que apueste por la contención del crecimiento, "será imposible" bajar las toneladas incineradas.