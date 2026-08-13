El TIB registra en Mallorca un aumento de usuarios de entre el 30% y el 50% por el eclipse - CAIB

PALMA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El servicio de autobuses del TIB registró este miércoles un aumento de los usuarios de entre un 30 y un 50 por ciento en líneas de alta demanda con motivo del eclipse solar, en comparación con el mismo día de la semana pasada.

La red del TIB en Mallorca funcionó con normalidad y sin incidencias destacables durante la jornada, que concluyó a las 01.00 horas de este jueves, según la valoración que ha hecho la Conselleria de Vivienda, Transportes y Movilidad.

Con motivo del eclipse, se incorporaron cerca de 70 expediciones de autobuses de refuerzo en varias líneas para facilitar el regreso desde las zonas de mayor afluencia, principalmente desde la Serra de Tramuntana, Santa Ponça y la costa de Llucmajor y Palma.

El Govern realizó un seguimiento del servicio durante toda la jornada para monitorizar el número de usuarios de cada línea, en comparación con días anteriores, y poder anticipar posibles actuaciones, tal como había preparado previamente el dispositivo operativo con las empresas concesionarias del servicio (Moventis, Grupo Ruiz y Sagalés-Caldentey).

En varias líneas de autobús de alta demanda, los incrementos de usuarios se situaron entre un 30 y un 50 por ciento respecto al miércoles de la semana pasada.

Por franjas horarias, el servicio de autobuses del TIB registró incrementos de entre el 20 y el 36 por ciento entre las 21.00 y las 23.00 horas, cuando se concentró el regreso de los usuarios desde los distintos puntos de la isla, mientras que durante la franja de las 20.00 horas, coincidiendo con el eclipse solar total, se redujo en más de un 40 por ciento.

Igualmente, se ajustó el servicio a medida que avanzaba el día y se incorporaron refuerzos para facilitar el regreso desde zonas de gran afluencia y contribuir a la salida escalonada de los puntos de mayor concentración de personas.

En total, se habilitaron cerca de 60 expediciones de autobuses de refuerzo en cerca de una decena de líneas del TIB para el regreso desde distintos puntos de la Serra, como el faro de Formentor, el Port de Sóller o Banyalbufar, así como desde Santa Ponça, entre otros. En algunos casos también se incorporaron refuerzos en los trayectos de ida durante la mañana y el mediodía.

REFUERZOS EN VARIOS PUNTOS DE LA ISLA

Concretamente, en Formentor, donde opera la línea 334 para llegar hasta el faro, se incorporaron ocho expediciones de refuerzo. Justo después del eclipse, había cuatro autobuses para trasladar a 200 personas en los primeros servicios de regreso hacia Alcúdia.

Alrededor de las 23.30 horas regresó el último autobús, sin personas en la parada, por lo que el servicio concluyó dentro del horario de restricciones del vehículo privado, que finalizaba a las 00.00 horas.

En Santa Ponça, se incorporaron refuerzos en varias líneas, principalmente en la L123, que conecta con Cas Català, El Toro, Palmanova y Portals, entre otros puntos, con cerca de 20 expediciones adicionales; la L103 hacia Palma, con cuatro expediciones más; y la L122, entre Santa Ponça y Andratx, con otros dos autobuses adicionales.

En esta zona, se produjeron incrementos de usuarios de cerca del 50 por ciento en algunas líneas, como la L123, con un 48 por ciento más de usuarios que el mismo día de la semana pasada, hasta superar los 6.300 usuarios durante este miércoles, o la L106, entre El Toro y Palma, con un aumento del 39 por ciento, que superó los 1.600 usuarios durante la jornada.

En la Serra de Tramuntana, la línea 202, que conecta Palma con Banyalbufar, Estellencs y Esporles, incorporó nueve expediciones de refuerzo durante la jornada, principalmente para facilitar el regreso, con siete refuerzos, y otros dos en sentido de ida durante la mañana.

El servicio del TIB habilitó cuatro autobuses después del eclipse para facilitar los primeros servicios de regreso desde Banyalbufar y a las 23.20 horas ya se habían completado los retornos de los últimos usuarios.

En esta línea, el aumento de usuarios fue del 30 por ciento respecto al miércoles de la semana anterior, con cerca de 1.400 usuarios durante la jornada del eclipse.

También se incrementó en un 360 por ciento el número de usuarios de la L131 Santa Ponça-Banyalbufar, en este caso con cerca de 130 usuarios frente a los menos de 30 del miércoles anterior.

En la costa de Llucmajor, la línea 504 Tolleric-Palma incorporó siete expediciones de refuerzo, con vehículos de mayor capacidad para ampliar el servicio de regreso después del eclipse, y finalizó el servicio a las 23.00 horas, con un total de 5.400 usuarios durante la jornada, un 4 por ciento más.

Asimismo, en sa Colònia de Sant Jordi se incorporaron dos expediciones de refuerzo en la línea 517, que conecta con Campos y Santanyí, con un autobús adicional de refuerzo en dirección a cada municipio y más de 1.800 usuarios durante toda la jornada, un 6 por ciento más.

En el Port de Sóller, la L204 incorporó diez expediciones de refuerzo para el regreso a Palma. A los cuatro servicios habilitados inicialmente se sumaron otros seis de refuerzo entre las 22.00 y las 00.18 horas, cuando salió la última expedición en dirección a Palma, sin personas en la parada. Esta línea registró un incremento del 19 por ciento respecto al miércoles anterior, con más de 4.900 usuarios.

La línea 203, que conecta Palma con Valldemossa, Deià y el Port de Sóller, incorporó dos expediciones de refuerzo para el regreso y antes de las 23.00 horas realizó el último servicio en dirección a Palma, sin personas en la parada en ninguna de las dos direcciones.

En esta línea, en términos globales, se registraron más de 1.500 usuarios, por debajo de la cifra del miércoles anterior, dado que fue una de las líneas afectadas durante la jornada por motivos de aforo.

A medida que avanzó el día, se ajustó el servicio con suspensiones de paradas o recorridos por motivos de aforo. Así, quedó suspendido el servicio de la línea 334 desde Alcúdia hasta el faro de Formentor, manteniendo el servicio de regreso, así como la llegada en autobús desde Palma y el Port de Sóller a Deià y a puntos como sa Foradada.

En este caso, la línea 203 mantuvo únicamente el servicio entre Palma y Valldemossa, en ambos sentidos. A partir de las 20.30 horas, se reanudó el servicio habitual de la línea.

También se suspendieron otras paradas en distintos puntos y se produjeron retrasos puntuales en varias líneas debido a retenciones de tráfico. Entre otras, quedaron suspendidas las paradas Baladre y Cedre de Son Verí, en la línea 504 Tolleric-Palma, y las del centro comercial Fan, en las líneas 508 y 341.

Previamente, tal como se comunicó el lunes, ya se había decidido reubicar para este día las paradas de autobús del TIB de s'Arenal y sa Colònia de Sant Jordi para adaptar los recorridos con el objetivo de garantizar un servicio fluido ante el aumento previsto de la movilidad interna en estos municipios y priorizar la circulación por las vías principales.

La actuación se llevó a cabo de manera coordinada entre la Dirección General de Movilidad, el Consorcio de Transportes de Mallorca y la Dirección General de Emergencias.