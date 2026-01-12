El tiempo en Baleares: cielos despejados hasta el jueves y lluvias en Sant Antoni

Archivo - Vista de la catedral de Mallorca un día con cielo con sol y nubes en Palma. Recurso. Archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé tiempo estable hasta el jueves, 15 de enero, en Baleares y lluvias por Sant Antoni.

Así lo ha informado la delegada de la Aemet en Baleares, María José Guerrero, en declaraciones a Europa Press, en que ha avanzado que la previsión es de tiempo estable en las Islas hasta el jueves.

Este tiempo anticiclónico con el que arrancará la semana en el archipiélago estará marcado por cielos poco nubosos, si acaso con algún intervalo de nubes altas.

También, por brumas matinales en Mallorca, el martes y miércoles, que se extenderán el jueves a toda Baleares, cuando se esperan bancos de niebla, de madrugada y a primeras horas de la mañana.

Las temperaturas se prevé que remonten esta semana de enero, llegando a situarse por encima de los valores normales para la época, con máximas entre 15ºC y 17ºC el lunes y jueves, y entre 16ºC y 19ºC el martes y miércoles. Las mínimas oscilarán en general entre los 4ºC y los 10ºC.

No obstante, el lunes 12 de enero se han registrado temperaturas mínimas por debajo de estos valores. Por islas, en Mallorca se han registrado 0ºC en Escorca, Lluc; Campos y Campos, Salines; 1ºC en Binissalem; 2ºC en Santa Maria, aeropuerto de Palma, Manacor, Palma, UIB; Sineu, Sa Pobla y Muro; y 3ºC en Petra, Pollença y Artà. En Menorca, 3ºC en Ciutadella, Cala Galdana; y, en Ibiza, 2ºC en Sant Joan de Labritja.

UNA VAGUADA LLEGA A LAS ISLAS A PARTIR DEL VIERNES

A partir del viernes, 16 de enero, cuando muchos pueblos de las islas celebran la revetla de Sant Antoni, se prevé sin embargo un cambio de tiempo, debido a la llegada de una vaguada a Baleares.

Según ha explicado la delegada de la Aemet en Baleares, para la noche de la revetla no se descartan lluvias ocasionales y aisladas, que podrían ser más intensas y generalizadas ya de cara al sábado, 17 de enero, día de la festividad de Sant Antoni.

La previsión es que esta inestabilidad se mantenga durante el fin de semana y la primera mitad de la semana siguiente. No obstante, como aún quedan días por delante habrá que estar pendiente de cómo evolucionen los modelos, ha apuntado Guerrero.