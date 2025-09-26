El tiempo en Baleares: fin de semana tranquilo antes de la llegada de la tormenta Gabriel

Archivo - Una mujer pasea por el centro de Palma con un paraguas, vista a través de un cristal con gotas de lluvia. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este fin de semana en Baleares cielos despejados con probabilidad de algún chubasco ocasional y disperso el viernes y el sábado.

Según ha informado el jefe de Predicción y Vigilancia de la delegación de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares, Miquel Àngel Gili, se espera un fin de semana tranquilo con cielos despejados, pero con aire fresco. Esto permitirá que durante la tarde haya algunas nubes y caiga algún chubasco ocasional.

Durante estos dos días las temperaturas suben de manera ligera, entre el viernes y el sábado llegarán a los 27-28 grados. El domingo pueden subir hasta los 29-30 grados. Ha añadido que son temperaturas "nada extremas".

Ha especificado que las temperaturas nocturnas serán frescas, entre los 13 y los 15, ligeramente más altas en zonas de costa.

Habrá corrientes de vientos flojas de sur y suroeste durante todo el fin de semana.

Se espera un cambio de tiempo para el lunes y se prevé nubosidad y lluvias para la semana asociadas a la borrasca tropical Gabriel, que probablemente provoque tormenta.