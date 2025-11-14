El tiempo en Baleares: Lluvias por la borrasca Claudia este fin de semana

Archivo - Varias personas pasean por el centro de Palma en un día de lluvia. Recurso. Archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El paso de la borrasca Claudia por las Baleares pueda dejar lluvias ocasionales este fin de semana en el conjunto de las Islas, según la información de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En declaraciones a Europa Press, la delegada de la Aemet en Baleares, María José Guerrero, ha explicado que este fin de semana las Baleares estarán bajo la influencia de la borrasca Claudia.

De este modo, ha avanzado que, para este viernes, se prevé lluvia ocasional, que puede ir acompañada de barro, y viento moderado del sur y suroeste con intervalos de fuerte.

Una situación parecida, según la previsión de la Aemet, tendrá lugar el sábado, para cuando se esperan de nuevo cielos nubosos, con posibilidad de lluvias débiles y ocasionales.

En cuanto a las temperaturas, éste sábado se esperan máximas en torno a 21ºC y 23ºC y mínimas entre 16ºC y 20ºC. Así pues, y debido a que se mantendrán los cielos nubosos y el viento moderado del sur y suroeste con intervalos de fuerte, habrá poca oscilación térmica.

El domingo se espera una jornada más desapacible, con lluvias y chubascos, que podrían ir acompañados de tormentas. No obstante, a partir de la tarde se prevé que los cielos tiendan a poco nubosos.

En cuanto a las temperaturas, se espera un ligero descenso de las máximas, que se situarán en torno a los 19ºC y 22ºC, mientras las mínimas se mantendrán durante el día entre los 16ºC y 20ºC, aunque al final del día podrían bajar hasta situarse entre los 10ºC y 15ºC.

Una jornada más, por tanto, y debido a que se mantendrán los cielos nubosos y el viento moderado del sur y suroeste con intervalos de fuerte, habrá poca oscilación térmica.

LA PRÓXIMA SEMANA LLEGA UNA VAGUADA

Por otro lado, para la próxima semana, la delegada de la Aemet en Baleares ha advertido de la llegada de una vaguada, que puede dar lugar a nuevas precipitaciones y un descenso de los mercurios. No obstante, ha precisado Guerrero, se tratará de un frente poco activo.

De este modo, de cara al lunes se esperan intervalos nubosos y que pueda producirse alguna precipitación ocasional. Además, comenzará a notarse un descenso de los mercurios, especialmente en las mínimas, que aunque durante el día pueden mantenerse en torno a los 19ºC y 22ºC, al final del día podrían situarse ya entre los 6ºC y 12ºC.

También, el martes, continúa la posibilidad de lluvias débiles y el descenso de las temperaturas ya se prevé generalizado, tanto en las máximas, que caerán hasta situarse en torno a los 15ºC y 20ºC, y en las mínimas, que de nuevo estarán rondando los 6ºC y 12ºC.

La inestabilidad y las temperaturas ya más propias del otoño, o ligeramente por debajo de lo normal esta época, cuando los mercurios suelen rondar entre los 19ºC y 11ºC, se prevé que se mantenga toda la próxima semana, ha apuntado la delegada de la Aemet en Baleares, quien, no obstante, ha recordado que aún quedan días por delante y, por tanto, habrá que estar pendientes de los modelos de previsión.