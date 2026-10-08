Tiempo en Baleares para el Puente del Pilar: sol y estabilidad con alguna lluvia ocasional

Archivo - Puerto en Baleares. - GOVERN DE LES ILLES BALEARS - Archivo

PALMA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha previsto para este fin de semana y el festivo del Día del Pilar unas jornadas de "buen tiempo" en Baleares con estabilidad meteorológica, aunque podría llover de manera ocasional este viernes y lunes en algunos puntos de las islas.

Así lo ha confirmado la delegada de la Aemet en Baleares, María José Guerrero, quien ha destacado que el episodio de precipitaciones que han afectado al archipiélago estos días se dará por finalizado este viernes por la tarde.

De esta manera, para el viernes no hay avisos activados por lluvias, aunque eso no quiere decir que no pueda haber chubascos, que podrían ser "ocasionales" en puntos de las Pitiusas y Mallorca sin llegar a los 20 l/m2 en una hora, que es el umbral de los avisos. El viento soplará moderado de componente norte con intervalos fuertes en Menorca.

Las temperaturas máximas rondarán los 20 a 24ºC, mientras que las mínimas se alcanzarán al final del día, con entre 10 y 16ºC. Lo normal para esta época del año serían unos 24ºC de máxima y 15ºC de mínima.

Sin embargo, este día sí que se han activado los avisos por fenómenos costeros en Menorca --naranja, desde las 00.00 a las 15.00 horas y amarillo el resto del día por olas de hasta cuatro o cinco metros-- y en la Serra de Tramuntana y el noreste de Mallorca --amarillo, desde las 00.00 hasta las 15.00 horas por olas de tres a cuatro metros--.

El sábado habrá un cielo poco nublado con algún intervalo de nubes a lo largo del día y en Menorca un viento de flojo a moderado del noroeste con brisas costeras en las horas centrales del día. Guerrero ha avanzado que las temperaturas máximas ascenderán hasta los 22 y 25ºC pero el rango de las mínimas bajará respecto a la jornada anterior con entre 7 y 15ºC.

Ya el domingo seguirá el cielo poco nublado pero por la noche aumentará a muy nuboso. El viento será un viento flojo y variable con persistencia de las brisas costeras. En este caso las máximas se moverán entre los 23 y los 27ºC con mínimas de 11 a 17ºC.

El lunes amanecerá con el cielo muy nuboso, lo que puede dar lugar a otro episodio de precipitaciones ocasionales y ya por la tarde se despejará. El viento soplará de flojo a moderado del norte y noreste. Las temperaturas este día no sufrirán variaciones con respecto al domingo.