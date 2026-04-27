El tiempo en Baleares esta semana: cielo nuboso y temperaturas altas hasta el viernes

Archivo - Bañistas en una playa de Palma - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un inicio de semana en Baleares con cielo poco nuboso, un ligero ascenso de las temperaturas y algún chubasco débil y ocasional con barro.

Las temperaturas estarán unos grados por encima de los valores habituales para esta época del año, en concreto, este lunes las máximas se situarán entre los 21 y 27 grados centígrados (Cº), según ha explicado el portavoz de la Aemet en las Islas Jorge Rodríguez a Europa Press.

El cielo será poco nuboso o despejado y el viento será flojo con brisas costeras en las horas centrales del día. Este tiempo se mantendrá el martes, aunque a partir del mediodía se prevén intervalos de nubes medias y altas, sin descartar alguna precipitación débil y ocasional con barro.

En cuanto a los termómetros, las temperaturas nocturnas subirán hasta los 6 y 14 ºC, mientras que las dirunas se mantendrán entre los 21 y 26 ºC, pudiendo alcanzar puntualmente los 27 ºC en algunas zonas.

El miércoles continuarán los intervalos nubosos, en este caso con polvo en suspensión. Las temperaturas nocturnas subirán hasta los 12 y 16 ºC y las diurnas seguirán con valor entre los 21 y 28 ºC. El viento será de flojo a moderado con brisas costeras.

También el jueves el cielo presentará intervalos nubosos con bancos de niebla matinales. Asimismo, las temperaturas no registrarán cambios y el viento será flojo con brisas costeras.

El viernes se prevé de nuevo cielo nuboso sin descartar algún chubasco. Las temperaturas nocturas se situarán entre los 12 y 16 ºC, mientras que las diurnas se quedarán entre los 20 y 25 ºC.

El portavoz de la Aemet ha hecho un avance del tiempo para este fin de semana, que comenzará con intervalos nubosos sin descartar alguna precipitación y continuará el domingo con el cielo más cubierto y también con probabilidad de algún chubasco.

En cuanto a las temperaturas, el sábado registarán un ligero descenso en general, mientras que durante el domingo volverán a subir.