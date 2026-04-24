El tiempo este fin de semana en Baleares: cielos nublados, posibles precipitaciones y temperaturas de hasta 27ºC

Archivo - Vista de la Catedral de Mallorca, sobre un barrio de Palma, en un día nublado. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El fin de semana dejará cielos nublados, posibles precipitaciones débiles y temperaturas de hasta 27 grados centígrados (ºC), según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Este viernes será nuboso o muy nuboso en Mallorca y las Pitiusas, con una baja probabilidad de que caiga alguna precipitación ocasional y aislada, mientras que en el resto del archipiélago se esperan cielos más despejados.

Las temperaturas nocturnas irán en descenso y las diurnas no registrarán pocos cambios, con máximas de entre 20ºC y 25ºC. El viento soplará flojo y será de componente de este y nordeste.

El sábado, según ha explicado a Europa Press el portavoz de la Aemet en Baleares, Jorge Rodríguez, las Pitiusas registrarán cielos nubososo o muy nubosos con, de nuevo, baja probabilidad de precipitaciones.

En cualquier caso, estas serían débiles, aisladas y ocasionales e irían acompañadas de barro. En Mallorca y en Menorca el cielo será poco nuboso.

Las temperaturas mínimas registrarán un ligero descenso, situándose entre los 9ºC y 16ºC, mientras las máximas se mantendrán entre los 20ºC y 25ºC.

El domingo predominarán los cielos poco nubosos o despejados y es probable que haya algún blanco de niebla matinal en Mallorca y Menorca.

Las temperaturas nocturnas irán en ligero descenso, oscilando entre los 8ºC y los 15ºC, y las diurnas registrarán ascensos hasta entre 21ºC y 27ºC.