El tiempo para el fin de semana en Baleares: temperaturas de verano antes de cambios por la llegada del otoño

PALMA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las temperaturas de verano se mantendrán este fin de semana en Baleares a la espera de un cambio de tiempo coincidiendo con el inicio del otoño astronómico a partir del lunes a las 20.19 horas.

Según ha informado a Europa Press la delegada de la Agencia Estatal de Meteorología en Baleares (Aemet), María José Guerrero, todo este fin de semana se mantendrá con unas temperaturas máximas de verano que estarán entre los 28 y 32 grados, cuando lo usual para esta época del año son unos 27 grados de máxima. Las temperaturas mínimas serán de 18 y 23 grados hasta el domingo, valores habituales.

Finalizado el fin de semana, a última hora de la noche del domingo y madrugada del lunes, se esperan chubascos o lluvias fuertes acompañadas de tormenta. La Aemet ha indicado que se emitirá un aviso de precipitaciones y rachas de viento.

La semana comenzará con intervalos nubosos, tendiendo a cubierto, provocados por un frente frío y una vaguada en niveles altos.

El lunes se espera que desciendan las temperaturas, con una máxima de entre 24 y 28 grados. Las mínimas del día estarán entre los 18 y 20 grados. Continuarán bajando hasta la madrugada del martes, con temperaturas entre los 12 y 19 grados.