El tiempo este fin de semana: el frente frío abandonará Baleares y las temperaturas volverán a subir

Archivo - Unas mujer compran agua para paliar el calor, a 15 de julio de 2023, en Palma, Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un frente frío ha provocado una bajada de las temperaturas y algunas precipitaciones en Baleares, que sin embargo desaparecerá a lo largo del fin de semana, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

A lo largo de las últimas 24 horas el citado frente frío ha dejado precipitaciones en todas las islas del archipiélago, aunque en cantidades poco significativas.

Entre otros lugares, ha llovido en Sant Antoni y Sant Joan (Eivissa); Lluc, Pollença, Sa Pobla, Binissalem o Sineu (Mallorca), y Es Mercadal (Menorca).

También ha dado pie a rachas de viento de alrededor de 60 kilómetros por hora (km/h), a mala mar y a una bajada de las temperaturas máximas, que oscilarán entre los 23 y los 27 grados centígrados (ºC) a lo largo de la jornada.

En cualquier caso, según ha explicado a Europa Press la delegada de la Aemet en Baleares, María José Guerrero, por la tarde el cielo se irá despejado y comenzará una recuperación que se extenderá a lo largo del fin de semana.

Tanto el sábado como el domingo el tiempo será estable y las nubes serán altas, sobre todo a partir del sábado por la tarde y las primeras horas del domingo.

No se esperan precipitaciones y las temperaturas máximas volverán a repuntar hasta situarse entre los 26ºC y los 30ºC. Las mínimas oscilarán entre los 13ºC y los 18ºC.

A partir del lunes, ha apuntado Guerrero, el tiempo volverá a ser el propio del verano, con cielos despejados y temperaturas elevadas.