¿Qué tiempo hará en Sant Antoni? Probabilidad de lluvias y temperaturas mínimas por debajo de diez grados

Archivo - Centenares de personas se reúnen en torno a los 'Dimonis', a 16 de enero de 2023, en Manacor, Mallorca, Islas Baleares, (España). Archivo. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las fiestas de Sant Antoni, muy celebradas en pueblos de Mallorca como Manacor, sa Pobla, Muro, Artà o Pollença, entre otros, tendrán lugar esta semana, con festejos destacados el viernes 16 de enero, coincidiendo con la revetla, y el sábado 17, con las beneïdes.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la noche de la revetla no se descartan lluvias ocasionales y aisladas, debido a la llegada de una vaguada el viernes a Baleares. Estas precipitaciones podrían ser más intensas y generalizadas de cara al sábado, 17 de enero, día de la festividad de Sant Antoni.

En cuanto a las temperaturas, durante el viernes 16 de enero se espera que los mercurios registren máximas de 16ºC y mínimas de 9ºC, unos valores que descenderán el sábado, para cuando se prevé que las máximas se queden alrededor de 15ºC y las mínimas en torno a 7ºC.

La previsión es que esta inestabilidad se mantenga durante todo el fin de semana. No obstante, como aún quedan muchos días por delante habrá que estar pendiente de cómo vayan evolucionando los modelos.