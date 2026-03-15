El tiempo hoy, domingo 15 de marzo, en Baleares. - AEMET
PALMA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo intervalos nubosos con chubascos y tormentas ocasionales que hasta la mañana pueden ser localmente fuertes e ir acompañados de granizo pequeño, principalmente en Menorca y norte de Mallorca, tendiendo por la tarde en las Pitiusas a cielo poco nuboso.
Cota de nieve a 1.000 metros subiendo. Temperaturas nocturnas en notable descenso y diurnas en ligero descenso. Viento moderado a fuerte del norte y noroeste, temporalmente muy fuerte en Menorca, con rachas de 70 a 90 km/h en Menorca y norte de Mallorca y de hasta 110 km/h en cumbres y cabos.