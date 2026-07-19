El tiempo hoy, domingo 19 de julio, en Baleares

Mapa del tiempo en Baleares para este 19 de julio. - AEMET

PALMA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha previsto para este domingo en Baleares un día con temperaturas altas y polvo en suspensión.

El cielo se mantendrá poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas, aunque por la mañana habrá brumas y la posibilidad de algunos bancos de niebla matinales.

En las temperaturas habrá pocos cambios o irán en ligero descenso, la noche será tropical y tórrida en zonas de costa, mientras que el viento soplará flojo del este y nordeste con brisas costeras.