El tiempo hoy, domingo 25 de enero, en Baleares - AEMET

PALMA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica para hoy domingo, 25 de enero, en Baleares: intervalos nubosos con alguna precipitación ocasional que podría ir acompañada de tormenta y granizo pequeño, principalmente en Menorca y Mallorca por la noche. Cota de nieve de 1200 a 1400 metros subiendo. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado a fuerte del oeste y noroeste con rachas de 70 a 80 km/h que en cumbres y cabos, especialmente por la noche, podrían superar los 100 km/h.