El tiempo, hoy domingo 28 de septiembre, en Baleares

PALMA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica para hoy domingo, 28 de septiembre, en Baleares: cielo nuboso con predominio de nubes medias y altas, tendiendo por la tarde a intervalos nubosos. Baja probabilidad de alguna precipitación ocasional y aislada, preferentemente por la tarde. Temperaturas nocturnas en ascenso y diurnas con pocos cambios o en ligero ascenso. Viento flojo del sur, con intervalos de moderado en Pitiusas, girando a partir de la tarde a este y sureste.