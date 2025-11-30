El tiempo, hoy domingo 30 de noviembre, en Baleares - AEMET

PALMA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica para hoy domingo, 30 de noviembre, en Baleares: intervalos nubosos aumentando a nuboso o cubierto. A partir de la tarde o noche, lluvias y chubascos que en el norte del archipiélago pueden ser localmente fuertes e ir acompañados de tormenta. Temperaturas de madrugada en ascenso localmente notable y diurnas con pocos cambios. Viento flojo a moderado del suroeste girando por la tarde a nordeste