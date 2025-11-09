El tiempo, hoy domingo 9 de noviembre, en Baleares

PALMA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica para hoy domingo, 9 de noviembre, en Baleares: en Mallorca y Menorca, intervalos nubosos con algún chubasco ocasional y disperso; en las Pitiusas predominio de poco nuboso. Temperaturas nocturnas con pocos cambios o en descenso y diurnas en ascenso. En Menorca y nordeste de Mallorca, viento moderado del norte, con intervalos de fuerte y rachas de 70 km/h de madrugada, y en el resto, flojo a moderado del norte girando por la tarde a componente oeste flojo.