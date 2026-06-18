El tiempo hoy, jueves 18 de junio, en Baleares. - AEMET

PALMA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves en Eivissa y Formentera, poco nuboso tendiendo a intervalos de nubes medias y altas sin descartar alguna tormenta seca o con alguna precipitación débil ocasional acompañada de barro; en el resto, predominio de cielo poco nuboso, con algún banco de niebla matinal en Menorca y Mallorca.

Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento entre flojo y moderado del este y nordeste con intervalos de brisa en el sur de Mallorca.