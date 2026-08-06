El tiempo hoy, jueves 6 de agosto, en Baleares

El tiempo hoy, jueves 6 de agosto, en Baleares.
El tiempo hoy, jueves 6 de agosto, en Baleares. - AEMET
Europa Press Islas Baleares
Publicado: jueves, 6 agosto 2026 9:00
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   PALMA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

   La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves predominio de cielo poco nuboso con nubes de evolución diurna que, a primeras horas de la tarde en el interior de Mallorca, ocasionarán chubascos que pueden ser localmente fuertes y con tormenta.

   Temperaturas con pocos cambios. Viento en general flojo, de componente norte en el norte del archipiélago y de componente este en el resto con brisas costeras.

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