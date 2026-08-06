El tiempo hoy, jueves 6 de agosto, en Baleares. - AEMET
PALMA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves predominio de cielo poco nuboso con nubes de evolución diurna que, a primeras horas de la tarde en el interior de Mallorca, ocasionarán chubascos que pueden ser localmente fuertes y con tormenta.
Temperaturas con pocos cambios. Viento en general flojo, de componente norte en el norte del archipiélago y de componente este en el resto con brisas costeras.