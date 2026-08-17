El tiempo hoy, lunes 17 de agosto, en Baleares

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Archivo - Dos hombres caminan sin camiseta en la ciudad
Archivo - Dos hombres caminan sin camiseta en la ciudad - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Publicado: lunes, 17 agosto 2026 8:59
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   PALMA, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

   La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes en Baleares cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas y alguna nube de evolución diurna, sin descartar algún chubasco por la tarde en el interior de Mallorca.

   Las temperaturas serán altas, con pocos cambios, mientras que el viento se espera flojo predominando la componente este con brisas costeras por la tarde.

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