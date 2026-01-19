El tiempo hoy, lunes 19 de enero, en Baleares. - AEMET
PALMA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes cielo nuboso a cubierto con lluvias y chubascos que ocasionalmente pueden ser fuertes y con tormenta y, a partir de la tarde, persistentes principalmente en Pitiusas, nordeste de Mallorca y Serra de Tramuntana.
Temperaturas nocturnas con pocos cambios o en descenso y diurnas con pocos cambios. Viento flojo aumentando a moderado, del norte en las Pitiusas y del este y nordeste en el resto. Rachas de 60 a 70 km/h por la noche.