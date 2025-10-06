El tiempo hoy, lunes 6 de octubre, en Baleares.

PALMA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes intervalos nubosos, con probabilidad de alguna precipitación débil y aislada en Mallorca y las Pitiusas, tendiendo durante la tarde a predominar el cielo poco nuboso.
Temperaturas con pocos cambios o descenso de las nocturnas. En Menorca y nordeste de Mallorca, viento moderado del norte con intervalos de fuerte girando por la tarde a noroeste y oeste; en el resto, viento del este y nordeste moderado disminuyendo por la tarde a flojo variable.