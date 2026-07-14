El tiempo hoy, martes 14 de julio, en Baleares

Archivo - Dos hombres caminan sin camiseta en la ciudad, a 15 de julio de 2023 - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes. 14 de julio en Baleares, temperaturas altas y cielo poco nuboso o despejado.

Además, habrá brumas y posibilidad de algún banco de niebla matinal, polvo en suspensión y temperaturas con pocos cambios, noches tropicales y máximas que pueden alcanzar los 38 grados en el interior de Mallorca. Viento flojo predominando la componente sur con brisas costeras.