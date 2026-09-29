El tiempo hoy, martes 29 de septiembre, en Baleares. - AEMET
PALMA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes cielo nuboso a cubierto con probabilidad de alguna precipitación ocasional y baja probabilidad de alguna tormenta en la sierra de Tramuntana, tendiendo durante la tarde a predominio de cielo poco nuboso.
Temperaturas en ligero ascenso. En Mallorca y Menorca, viento flojo a moderado del sur y sureste; en Pitiusas, viento flojo de dirección variable.