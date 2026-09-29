El tiempo hoy, martes 29 de septiembre, en Baleares

El tiempo hoy, martes 29 de septiembre, en Baleares.
El tiempo hoy, martes 29 de septiembre, en Baleares. - AEMET
Europa Press Islas Baleares
Publicado: martes, 29 septiembre 2026 8:59
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   PALMA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

   La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes cielo nuboso a cubierto con probabilidad de alguna precipitación ocasional y baja probabilidad de alguna tormenta en la sierra de Tramuntana, tendiendo durante la tarde a predominio de cielo poco nuboso.

   Temperaturas en ligero ascenso. En Mallorca y Menorca, viento flojo a moderado del sur y sureste; en Pitiusas, viento flojo de dirección variable.

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