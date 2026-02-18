El tiempo hoy, miércoles 18 de febrero, en Baleares

El tiempo hoy, miércoles 18 de febrero, en Baleares.
El tiempo hoy, miércoles 18 de febrero, en Baleares. - AEMET
Europa Press Islas Baleares
Publicado: miércoles, 18 febrero 2026 8:59
Seguir en

   PALMA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

   La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles predominio de cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Brumas y bancos de niebla hasta la mañana.

   Temperaturas nocturnas en descenso, localmente notable respecto a la madrugada anterior, y diurnas con pocos cambios. Viento entre flojo y moderado del suroeste con intervalos de fuerte por la noche y rachas de 60 a 70 km/h en la sierra de Tramuntana, en cumbres podrían superarse esos valores.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado