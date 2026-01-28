El tiempo hoy, miércoles 28 de enero, en Baleares. - AEMET

PALMA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles predominio de cielo poco nuboso tendiendo por la mañana a cubierto con lluvias y chubascos generalizados que pueden ser localmente fuertes e ir ocasionalmente acompañados de tormenta y granizo pequeño, tendiendo durante la tarde a intervalos nubosos con chubascos ocasionales en el norte del archipiélago.

Temperaturas en descenso, o en ascenso las nocturnas en Mallorca. Viento fuerte de componente oeste con rachas de 70 a 90 km/h en general, y que en cumbres y cabos pueden superar los 120 km/h.