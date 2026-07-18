El tiempo hoy, sábado 18 de julio, en Baleares

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Mapa de la previsión meteorológica de la Aemet para este 18 de julio.
Mapa de la previsión meteorológica de la Aemet para este 18 de julio. - AEMET
Europa Press Islas Baleares
Publicado: sábado, 18 julio 2026 10:02
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   PALMA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

   La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha previsto para este sábado en Baleares una jornada con temperaturas altas y polvo en suspensión.

   Este día predominará el cielo poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas, con brumas matinales. Por su parte, las temperaturas sufrirán pocos cambios o las diurnas irán en ligero ascenso en Mallorca, con noches tropicales.

   El viento soplará flojo de componente este con brisas costeras.

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