El tiempo hoy, sábado 18 de julio, en Baleares

Mapa de la previsión meteorológica de la Aemet para este 18 de julio. - AEMET

PALMA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha previsto para este sábado en Baleares una jornada con temperaturas altas y polvo en suspensión.

Este día predominará el cielo poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas, con brumas matinales. Por su parte, las temperaturas sufrirán pocos cambios o las diurnas irán en ligero ascenso en Mallorca, con noches tropicales.

El viento soplará flojo de componente este con brisas costeras.