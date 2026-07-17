El tiempo hoy, viernes 17 de julio, en Baleares

Archivo - Unas chicas comen helado, a 15 de julio de 2023, en Palma - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 17 de julio en Baleares, temperaturas altas y predominio de cielo poco nuboso con algún intervalo de nubes medias y altas.

Además, habrá brumas matinales, polvo en suspensión, temperaturas mínimas con pocos cambios, con noches tropicales que pueden ser tórridas en las zonas costeras, y máximas en descenso, más acusado en la mitad norte de cada isla, y con pocos cambios en el resto.

Viento flojo de dirección variable predominando el nordeste con brisas costeras.