El tiempo hoy, viernes 21 de agosto, en Baleares. - AEMET
PALMA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes cielo nuboso o cubierto con chubascos acompañados de tormenta localmente fuertes o muy fuertes tendiendo por la mañana a intervalos nubosos con chubascos ocasionales localmente fuertes.
Temperaturas en descenso localmente notable. Viento moderado localmente fuerte del suroeste, con rachas fuertes o muy fuertes asociadas a las tormentas, disminuyendo a entre flojo y moderado de componente norte.