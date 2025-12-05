El tiempo hoy, viernes 5 de diciembre, en Baleares. - AEMET
PALMA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes cielo nuboso con algún chubasco ocasional, preferentemente en Menorca y norte de Mallorca, tendiendo durante la tarde a predominar el cielo poco nuboso.
Temperaturas nocturnas en ligero ascenso y diurnas con pocos cambios. Viento del noroeste moderado, con intervalos de fuerte y rachas de 60 a 70 km/h que en las cumbres de Mallorca podrían alcanzar los 100 km/h hasta la tarde.