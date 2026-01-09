El tiempo hoy, viernes 9 de enero, en Baleares. - AEMET
PALMA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes intervalos nubosos, predominando el cielo poco nuboso en las horas centrales del día; a partir de la tarde-noche no se descarta alguna precipitación débil y aislada.
Temperaturas nocturnas en ascenso y diurnas con pocos cambios. Viento de componente oeste moderado a fuerte, con rachas de 60 a 70 km/h en general y de 90 a 100 km/h en cumbres y cabos.