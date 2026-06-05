El tiempo hoy, viernes 5 de junio, en Baleares. - AEMET
PALMA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes cielo nuboso a cubierto con precipitaciones en general débiles tendiendo por la tarde a predominar el cielo poco nuboso.
Temperaturas nocturnas con pocos cambios y diurnas en descenso, localmente notable en el norte de Mallorca. Viento del norte y nordeste moderado con intervalos de fuerte, localmente con rachas de 60 a 70 km/h, girando por la tarde a este flojo a moderado.