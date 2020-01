Los grupos parlamentarios exigen el cobro de los 78 millones del IVA y el PSIB dice que "no descartan" la vía judicial

Actualizado 29/01/2020 15:25:14 CET

PALMA DE MALLORCA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios de la Cámara balear han exigido este miércoles el cobro de los 78 millones de la mensualidad pendiente de la liquidación del IVA de 2017, que el Gobierno central no tiene previsto pagar a las Islas, y la portavoz del PSIB en el Parlament, Sílvia Cano, ha avanzado que "intentarán agotar la vía política pero no descartan la judicial".

Así lo han manifestado los representantes de cada formación política después de la Junta de Portavoces. En relación a los otros integrantes del Govern, la diputada de Unidas Podemos, Esperança Sans, ha añadido que "seguirán presionado y reclamando" el dinero pendiente al Estado y el diputado de MÉS per Mallorca, Josep Ferrà, ha pedido "firmeza" a la presidenta del Ejecutivo autonómico, Francina Armengol, y que "se reconozca la deuda".

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmó este martes que la no devolución de los 2.500 millones de euros del IVA autonómico de 2017 a las comunidades autónomas se debe al bloqueo del PP al proyecto de Presupuestos de 2019 que corregía el cambio normativo aprobado por el exministro Cristóbal Montoro, y aclaró que el Ejecutivo no se queda ese montante, ya que "no existe" al haberse producido el ajuste en términos de Contabilidad Nacional hace dos años.