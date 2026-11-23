Archivo - Tostadas y café en una mesa del interior de un bar. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La mitad de los productos inspeccionados de las cartas de restaurantes y establecimientos turísticos de Baleares presenta algún tipo de irregularidad relacionada con la información comercial, el origen, la composición o la trazabilidad de los alimentos.

Es el principal resultado de los controles de la cadena alimentaria y del canal Horeca que la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha presentado este lunes durante la reunión de la Mesa de Coordinación de la Cadena Alimentaria y Promoción del Producto Agrícola y Alimentario de Origen Local.

Los datos, según ha detallado la Conselleria en un comunicado, muestran que el 50,4% de los productos investigados en las cartas de los establecimientos inspeccionados presenta alguna "no conformidad", una proporción que supera el 36% registrado en 2025 y que representa el porcentaje más elevado desde que se comenzaron a realizar este tipo de controles en 2021.

En concreto, durante 2026 se han inspeccionado 64 establecimientos entre hoteles, agroturismos y restaurantes, y se han investigado 264 productos incluidos en sus cartas. De estos, 133 presentaban alguna irregularidad relacionada con la información comercial, el origen, la composición o la trazabilidad de los alimentos. Como resultado de estas actuaciones, se han iniciado 40 expedientes.

Los datos reflejan un incremento de las no conformidades detectadas respecto a los ejercicios anteriores. El porcentaje se había mantenido entre el 35% y el 37% durante los años 2023, 2024 y 2025, mientras que este año ha alcanzado el 50,4%. Por otra parte, en las segundas visitas efectuadas a 25 establecimientos con expedientes de 2025, se han detectado tres casos de reincidencia.

PRODUCTOS LOCALES QUE NO LO SON

En cuanto a los productos investigados, la categoría de la carne y los productos cárnicos es la que concentra el número más elevado de incidencias detectadas, con 32 casos de los 57 inspeccionados (56,1%). También se han detectado irregularidades en 20 de los 52 vinos de Baleares investigados (38,4%) y en 17 de los 47 quesos (36,2%).

Entre las irregularidades detectadas figuran productos que se ofrecen en las cartas de los establecimientos como originarios del archipiélago, pero que realmente proceden de otros territorios, así como alimentos que utilizan denominaciones protegidas sin disponer de la certificación correspondiente.

Por ejemplo, en las inspecciones se han identificado casos de tomates anunciados como producto de Menorca que procedían de Barcelona o Navarra, patatas comercializadas como ibicencas que provenían de Granada y albaricoques de Porreres que, en realidad, eran de Murcia. También se han detectado zumos anunciados como elaborados con naranjas de Sóller que utilizaban fruta de otras procedencias.

En el caso de los productos cárnicos, se han encontrado cartas que anunciaban sobrasada de cerdo negro cuando el producto estaba elaborado con carne de cerdo blanco, así como carne de cordero mallorquín que realmente procedía de Zamora. También se han detectado productos identificados como ecológicos que no disponían de la certificación correspondiente.

Otras irregularidades afectan a productos amparados por figuras de calidad diferenciada, como quesos anunciados como Maó-Menorca sin disponer de la correspondiente denominación de origen protegida, ensaimadas comercializadas como mallorquinas sin la indicación geográfica protegida correspondiente o vinos que utilizaban indicaciones geográficas sin contar con la certificación pertinente.

Las inspecciones también han identificado establecimientos que anunciaban platos elaborados con aceite de Mallorca cuando, en realidad, utilizaban aceite procedente de Málaga, así como casos de miel presentada como local que procedía de la Península o de China.

CONTROLES A PRODUCTOS EXTRANJEROS

Durante la reunión también se han presentado los resultados de los controles sobre el cumplimiento de la normativa de la cadena alimentaria, unas actuaciones que responden a la demanda del sector primario de garantizar la transparencia en las relaciones comerciales, el cumplimiento de la normativa y unas condiciones de competencia equitativas.

A lo largo de 2026 se han llevado a cabo diez inspecciones en los sectores de la algarroba, la almendra y la carne, en las que se han examinado 28 relaciones comerciales.

Estas actuaciones han permitido detectar ocho relaciones comerciales no conformes y un total de 70 infracciones, relacionadas principalmente con los plazos de pago, la ausencia de contratos y otros incumplimientos de carácter leve. A estas actuaciones se añaden dos inspecciones efectuadas por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA).

En cuanto a los productos procedentes de terceros países, se han investigado 22 productos alimentarios de diferentes categorías, entre las que se encuentran frutas y hortalizas, conservas vegetales, vinos, bebidas y frutas deshidratadas.

Las inspecciones han permitido detectar 51 infracciones, de las cuales 49 corresponden a irregularidades de etiquetado y dos a la composición de los productos. Como resultado de estas actuaciones, se han formulado diez propuestas de sanción y se ha intervenido una mercancía.

Entre los productos analizados figura una partida de limas procedentes de Brasil en la que se ha detectado la presencia de clotianidina, una sustancia fitosanitaria cuyo uso no está autorizado en la Unión Europea, aunque la normativa comunitaria permite la presencia de residuos de esta sustancia siempre que se mantengan dentro de los límites máximos legalmente establecidos.

PROMOCIÓN DE PRODUCTO LOCAL

En el encuentro también se ha presentado el balance de las actuaciones desarrolladas en el marco del Plan de Promoción del Producto Local, que prevé una ejecución presupuestaria de poco más de dos millones de euros al cierre del ejercicio de 2026.

De este importe, 1,28 millones de euros corresponden a actuaciones de promoción en el mercado interno y 494.672 euros a la promoción en mercados exteriores, mientras que el resto corresponde a otras acciones transversales y gastos corrientes.

Entre las líneas de trabajo previstas para 2027 figuran la continuidad de las ferias de producto local, las campañas de promoción del consumo, las acciones para favorecer la compra pública de productos de Baleares y la participación en ferias alimentarias y turísticas de ámbito nacional e internacional.

También se prevén actividades de formación dirigidas a los productores y a los futuros profesionales de la restauración, así como actuaciones para facilitar el contacto comercial con mercados exteriores.

A la reunión han asistido los directores generales de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, Joan Llabrés; de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Georgina Brunet, y de Pesca, Antoni M. Grau. También representantes de los consells insulares, de las organizaciones profesionales agrarias, del sector ecológico y de la Federación de Entidades Locales de Baleares (Felib).