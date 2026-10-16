Toni Ferragut repetirá como candidato del PP a la alcaldía de Sencelles en las elecciones municipales de 2027

El candidato del PP a la alcaldía de Sencelles, Toni Ferragut. - PP

PALMA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta Local del PP de Sencelles ha reelegido a Toni Ferragut como candidato a la alcaldía en las próximas elecciones municipales, que se celebrarán el 23 de mayo de 2027.

Los 'populares', en un comunicado, han recordado que en 2023 fueron el partido más votado y se han marcado objetivo de "seguir reforzando" su proyecto en Sencelles.

Ferragut es profesor asociado de Derecho Administrativo en la Universitat de les Illes Balears (UIB). Actualmente ejerce como secretario técnico de Hacienda, Innovación y Función Pública en el Consell de Mallorca.

El candidato ha agradecido a la Junta Local la confianza depositada en él y ha destacado que afronta su candidatura "con más ilusión, energía y ganas de trabajar que nunca".

Ferragut ha destacado que su manera de hacer política es "a pie de calle, hablando con la gente, escuchando sus preocupaciones y buscando soluciones". El candidato ha subrayado, además, que quiere llegar "a cada rincón de Sencelles" y "demostrar que hay una alternativa con ideas".