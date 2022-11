Torres reitera que el alcalde de Sant Antoni y el PP "no les han tenido en cuenta"

Dice que no saben gobernar en coalición

IBIZA, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de El PI en el Ayuntamiento de Sant Antoni, Joan Torres, ha reiterado este miércoles que el alcalde Marcos Serra y el PP "no les ha tenido en cuenta" a la hora de elaborar los presupuestos y que "no sabe gobernar en coalición".

En un comunicado, Torres ha considerado que el PP no ha entendido que no tiene mayoría absoluta y que en El PI "no les hemos dado un cheque en blanco para que haga lo que quiera". Además, Torres ha explicado que han tratado de aportar y "el hecho de no querer firmar un documento fue la excusa para sacarnos del equipo de gobierno".

Según el concejal, el PP "ya está en clave electoral" y "no les interesa" tener a El PI en el equipo de gobierno.

Torres ha recordado que "siempre han tenido la responsabilidad de gobernar y aportar ideas" y las áreas que hasta ahora han gestionado estaban "bien consideradas" y con muchos proyectos en marcha.

El presidente de El PI en Baleares, Tolo Gili, ha reconocido "no entender" cómo se puede destituir a alguien sin celebrar una reunión previa para intentar solucionar una situación. "No se ha destituido a Joan Torres, sino a El PI como partido", ha declarado.

Según Gili, por lo menos, deberían haber trabajado entre partidos para encontrar una solución antes de llegar a romper el pacto de gobierno.