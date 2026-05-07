Un total de 120 docentes de Baleares asisten a una jornada de formación en IA, impulsada por Educación

Un total de 120 profesionales de Baleares asisten a una jornada para formar a docentes en IA, impulsada por Educación. - CAIB

PALMA 7 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 120 coordinadores y encargados en tecnología de la información y comunicación (TIC) de Baleares han asistido a la Jornada de inteligencia artificial (IA) organizada por la Conselleria de Educación y Universidades en colaboración con Microsoft y Founderz para formar a docentes en estas herramientas.

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, el encuentro ha servido para formar sobre el papel de la IA en las aulas, de casos de uso práctico y de cómo orientar la formación para educadores.

Este convenio, anunciado el pasado mes de abril, supone, a la vez, una formación en sí misma y una explicación de cómo orientar a los profesores interesados en aprender sobre inteligencia artificial.

Por el momento, la formación ha recibido 1.200 solicitudes. Esta tendrá una duración de ocho horas y combinará sesiones en línea con trabajo autónomo a través de una plataforma digital, así como una parte práctica en la que los docentes deberán presentar una memoria final.

El convenio prevé una convocatoria pública para seleccionar a los participantes inscritos y establece que la Conselleria será la encargada de gestionar dicha convocatoria, realizar su seguimiento y certificar la formación de los docentes.

Durante la jornada, los representantes de Founderz Eloi Noya y Pere Rovira han presentado la ponencia titulada 'IA aplicada al aula: formación práctica para docentes'. Educación Primaria y educación secundaria', centrada en un análisis del papel de la inteligencia artificial en el aula, así como en la presentación de diversos casos prácticos aplicados tanto a la educación primaria como a la secundaria.

A continuación, la jornada ha contado con una segunda ponencia, 'IA aplicada en el aula: formación práctica para docentes y planificación mediante diseño inverso', orientada a mostrar el desarrollo de casos prácticos y la planificación curricular a partir del diseño inverso.

"QUEDA MUCHO QUE HACER EN IA"

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha asistido a la inauguración de la jornada para explicar el programa y ha asegurado que "aún queda mucho trabajo que hacer" para integrar la IA en el sistema educativo.

Además, ha apuntado que el uso de la IA no estará reservado a la enseñanza y que también se explicará cómo aplicarlo a las labores burocráticas de los docentes para "aligerar" la carga de trabajo. Asimismo, ha señalado que se podría llegar a utilizar también en tareas pedagógicas.

Respecto a la implementación de las herramientas de inteligencia artificial en el trabajo de los alumnos, Vera ha asegurado que aún no hay proyectos previstos desde la Conselleria, pero ha puntualizado que, en el futuro, se seguirán utilizando herramientas convencionales junto con las tecnológicas. "En el ámbito educativo, todavía hay mucha parte para escribir", ha asegurado.

Por su parte, la directora en capacitación en inteligencia artificial de Microsoft, Sonia Marzo, ha concretado que las dos sesiones organizadas están enfocadas en la realización de casos prácticos en el uso de la IA en el trabajo diario del profesorado.

Asimismo, ha destacado la importancia de la formación para la introducción de estas herramientas en el aula. "La IA puede ayudar, pero los alumnos necesitan a alguien que les oriente para utilizarla", ha señalado.