Un total de 1.215 estudiantes de 17 centros de Baleares participan en un concurso para fomentar el consumo responsable. - CAIB

PALMA 20 May. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.215 estudiantes de 17 centros educativos de Mallorca, Menorca y Eivissa han participado en la vigésimo primera edición de 'Consumópolis', un concurso educativo centrado en el consumo responsable.

Según ha informado la Conselleria de Salud en un comunicado, en esta edición, los alumnos han elaborado un pódcast de tres minutos en el que debían realizar entrevistas y compartir reflexiones sobre hábitos de consumo responsable.

Este concurso, organizado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 junto a las Comunidades Autónomas, tiene como objetivo promover hábitos de consumo responsable en el alumnado.

El certamen está organizdo en tres niveles educativos. Uno de quinto y sexto de educación primaria; otro de primero y segundo de educación secundaria obligatoria (ESO); y otro de tercero y cuarto de ESO, junto con formación profesional básica.

A la entrega de premios han asistido los equipos que han completado la fase autonómica del concurso. En total, han participado 91 de los 243 que se presentaron, y cerca de 455 alumnos, acompañados por sus profesores, por lo que la entrega de premios se ha organizado en dos jornadas. Ahora, los ganadores se enfrentarán con los premiados de otras comunidades autónomas en una segunda fase a nivel nacional.

El concurso consta de dos fases. En la primera, los participantes recorren una ciudad virtual con el nombre de 'Consumópolis' y deben superar diez pruebas de carácter pedagógico y, en la segunda, una desarrollan un trabajo en equipo centrado en los hábitos de consumo.

La consellera de Salud, Manuela García, ha entregado los premios en un acto celebrado este miércoles, en el que ha destacado el aprendizaje y el trabajo en equipo de los alumnos.