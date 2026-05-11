Un total de 13 caravanas fueron denunciadas en 2025 y otras 17 este año por estacionar en suelo rústico en Eivissa

Archivo - Asentamiento de autocaravanas en el aparcamiento de Es Gorg - Germán Lama - Europa Press - Archivo

EIVISSA 11 May. (EUROPA PRESS) -

Eivissa registró en 2025 un total de 13 denuncias por estacionamiento de caravanas en suelo rústico, casi la mitad interpuestas en Sant Antoni, mientras que este año se han formulado 17 denuncias.

El Consell d'Eivissa, cuyos agentes de transportes han tramitado directamente muchas de las denuncias, ha anunciado junto con los ayuntamientos que se intensificará el control sobre las caravanas.

Así se ha acordado este lunes en el Consell de Alcaldes, según ha informado después en un comunicado la institución insular, en el que ha recordado que las infracciones pueden suponer multas de hasta 30.000 euros.

Las instituciones coordinarán acciones conjuntas de batidas informativas para recordar a los usuarios de estos vehículos que, además de las restricciones que fijan las ordenanzas municipales, la ley control de la afluencia de vehículos en Eivissa prohíbe la acampada y pernocta con vehículos a motor en suelo rústico fuera de los campamentos legales.

Desde el Consell han afirmado que se ha logrado "acabar con aquella imagen de acantilados llenos de caravanas, utilizando el suelo rústico como dormitorio y generando un peligro ambiental en entornos muy sensibles".

Ahora, sin embargo, han subrayado, la presión se dirige hacia otras zonas boscosas, más escondidas y peligrosas, por lo que es necesario que policías locales y Consell coordinen acciones conjuntas.

La institución insular ha recordado que entre febrero y mayo se han colocado 56 avisos en vehículos detectados en situación irregular. La mayoría no ha acabado derivando en expediente sancionador puesto que los conductores abandonaron el lugar tras ser advertidos.

Actualmente, hay incoados 14 expedientes sancionadores por estacionar en suelo rústico, todos en diferentes fases de tramitación y con propuestas de sanción de entre 10.001 y 30.000 euros.

El Consell habilitará un programa informático para registrar aquellas caravanas cuyos conductores han sido advertidos y que así no se esquive la sanción solo con cambiar de municipio. "El tiempo de las advertencias generalizadas ha acabado", ha señalado el presidente insular, Vicent Marí.