Un total de 15 trabajadores murieron entre hasta noviembre en Baleares en accidente laboral

Archivo - Trabajadores, obras, trabajo. - FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN - Archivo

PALMA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 15 trabajadores fallecieron en accidente laboral en los 11 primeros meses de 2025 en Baleares, uno menos que en igual periodo de 2024, según datos provisionales del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En concreto, del total de accidentes mortales, diez se produjeron en jornada y cinco in itinere.

Por otra parte, entre enero y noviembre se registraron en Baleares un total de 24.038 accidentes de trabajo con baja, 112 de los cuales graves, y 23.911 leves.

Hostelería (6.158), construcción (3.888) y comercio, incluyendo repartidores (2.535) son los sectores que más accidentes registran.

DATOS NACIONALES

En toda España, un total de 686 trabajadores fallecieron en accidente laboral en los 11 primeros meses de 2025, lo que supone 55 menos que en igual periodo de 2024 (-7,4%).

La mayor parte de los accidentes mortales del periodo enero-noviembre de 2025 se produjeron por infartos y derrames cerebrales (233), golpes por la caída de un trabajador (92), quedarse atrapado, ser aplastado o sufrir una amputación (81) y accidentes de tráfico (65), entre las principales causas.

De acuerdo con los datos provisionales del Ministerio, los accidentes mortales en jornada de trabajo bajaron un 8,2% hasta noviembre de 2025 tras registrarse 550 fallecidos, 49 menos que en 2024, mientras que los siniestros 'in itínere' con resultado de muerte cayeron un 4,2%, hasta un total de 136 fallecidos, seis menos que entre enero y noviembre de 2024.

Dentro de los accidentes mortales en jornada de trabajo, el sector servicios registró el mayor número de fallecidos, un total de 242, con un descenso del 19,1% frente a 2024. También recortó su cifra de siniestros mortales el sector agrario, donde fallecieron 46 trabajadores, 16 menos que hasta noviembre de 2024, e industria, con cuatro siniestros menos, hasta los 106 fallecidos.

Por contra, los accidentes con resultado de muerte en jornada de trabajo subieron en la construcción, con un avance del 21,9%, hasta los 156 trabajadores fallecidos.

El índice de incidencia de accidentes mortales en jornada (número de accidentes mortales por cada 100.000 trabajadores) bajó hasta noviembre un 10,2%, con descensos del 21,1%, 26,8% y 5,2% en servicios, agricultura e industria, respectivamente, pero con un incremento del 18,2% en construcción.

CAEN LOS SINIESTROS GRAVES

Los accidentes con baja laboral disminuyeron un 1,5% en los once primeros meses del año pasado, hasta un total de 574.846, de los que 491.634 se produjeron en el centro de trabajo (-2,1%) y 83.212 fueron accidentes 'in itínere' (los que se producen en el trayecto de casa al trabajo o viceversa), con un aumento interanual del 2,5%.

Según la estadística de Trabajo, los accidentes graves en jornada laboral totalizaron en 3.435 hasta noviembre de 2025, un 1,5% menos, mientras que los siniestros 'in itínere' de carácter grave bajaron un 8,9%, hasta los 874.

Los accidentes leves en jornada de trabajo se redujeron un 2,1%, hasta un total de 487.649, en tanto que los siniestros 'in itínere' calificados como leves subieron un 2,6%, hasta los 82.202.

631 FALLECIDOS ERAN ASALARIADOS Y 55 TRABAJABAN POR CUENTA PROPIA

La estadística de Trabajo revela además que de los 686 trabajadores que perdieron la vida en un accidente laboral entre enero y noviembre del año pasado, 631 eran asalariados, 48 menos que en igual periodo de 2024 (-7,1%), mientras que 55 fallecidos eran trabajadores autónomos, siete menos que en el mismo periodo de 2024 (-11,3%).

En total, los trabajadores por cuenta propia sufrieron hasta noviembre del año pasado 26.303 accidentes laborales con baja, un 13,8% menos que en igual periodo de 2024, con 24.408 siniestros en jornada de trabajo (-14,4%) y 1.895 accidentes 'in itínere', un 5,1% menos.

Asimismo, según los datos provisionales del Ministerio, entre enero y noviembre del año pasado se notificaron 503.493 accidentes sin baja laboral, un 1,7% menos que en el mismo periodo de 2024.