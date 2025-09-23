Un total de 180 profesionales del Servicio de Salud se forman en atención a víctimas de violencia sexual

PALMA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 180 profesionales del Servicio de Salud se han inscrito en la segunda edición del curso de atención integral a las víctimas de violencia sexual desde el sector salud, organizado por el Servicio de Salud y la Coordinación de Salud y Género de la Dirección General de Salud Pública.

Según ha informado la Conselleria de Salud en un comunicado, el curso se imparte con la colaboración del Instituto Balear de la Mujer (IBDONA) y está dirigido al personal de salud de la comunidad, especialmente al de ámbito hospitalario y a los servicios de urgencias, salud mental, ginecología y pediatría.

El objetivo es que los alumnos consigan un marco de conocimientos generales, específicos y prácticos dirigidos a aplicar la Guía intersectorial de atención inmediata a las víctimas de violencias sexuales en Baleares.

El curso comenzó este lunes y finaliza el 16 de noviembre. En su primera edición, llevada a cabo entre el 5 de mayo y 30 de junio de este año, se inscribieron 177 profesionales.