Un total de 19 migrantes llegan a Formentera a bordo de una embarcación

Archivo - Patera llegada a aguas de Baleares. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha interceptado a 19 migrantes que habían desembarcado este miércoles en la zona de la Mola de Formentera.

Los hechos se han producido cerca de las 09.10 horas y hasta este punto de la isla se han desplazado efectivos del Instituto Armado para atender a estas personas de origen magrebí, según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

Con estas 19 personas, el número total de migrantes llegados a las costas de Baleares asciende a 97.